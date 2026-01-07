Wieder einmal mischen sich die USA in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes ein, greifen kurzerhand den souveränen Staat Venezuela an und entführen dessen Präsidenten. Dabei geht es nicht um Demokratie oder Menschenrechte, sondern rein um wirtschaftliche und geopolitische Interessen. Zum einen wollen sich die USA den Zugriff auf die Ressourcen des Landes, allen voran Erdöl, sichern und zum anderen die zweitstärkste Wirtschaftsnation der Welt, China, von diesem Ressourcenzugriff fernhalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Finanzinvestor