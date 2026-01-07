DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SMALL/MID CAPS - Kleine bis mittelgroße Unternehmen drohen am Kapitalmarkt ins Hintertreffen zu geraten. Small und Mid Caps hätten aktuell Schwierigkeiten, einen "Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten, der für ihre Entwicklung notwendig wäre", sagt der für Capital Markets zuständige Metzler-Vorstand Mario Mattera im Interview der Börsen-Zeitung. "Dies führt dazu, dass Small und Mid Caps derzeit eine Bewertungsdifferenz von rund 10 Prozent im Vergleich zu den Large Caps haben, obwohl sie historisch betrachtet in der Vergangenheit einen Bewertungsaufschlag von etwa 15 Prozent erzielt haben." Metzler hat etwa 80 mittelgroße bis kleine Werte aus Deutschland unter Beobachtung. (Börsen-Zeitung)

KFW - Trotz der trüben Stimmung in der Wirtschaft erwartet die KfW, dass das Neugeschäft bei Firmenkrediten 2026 wachsen wird. Das geht aus dem Kreditmarktausblick hervor, den die staatliche Förderbank exklusiv für das Handelsblatt erstellt. Demnach rechnet sie mit einem Wachstum von 3,2 Prozent im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr. "Und diese Wachstumsrate dürfte sich im Jahresverlauf noch weiter erhöhen", sagt KfW-Finanzmarktexpertin Stephanie Schoenwald. Auch Banken sind optimistisch. (Handelsblatt)

NVIDIA - Der Chiphersteller Nvidia will seine Expertise bei Künstlicher Intelligenz (KI) in das Geschäft mit selbstfahrenden Autos einbringen. Im kommenden Jahr will der Konzern gemeinsam mit einem Partner einen Robotaxi-Dienst auf Basis der eigenen Technik an den Start bringen. Nvidia-Chef Jensen Huang versprach auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas Autos mit KI, die Verkehrssituationen wie ein Mensch analysieren und Fahrentscheidungen treffen sollen. Zwischen 2028 und 2030 will Nvidia die Technologie auch in Privatfahrzeuge bringen. (Handelsblatt)

FACULTY - Accenture kauft das auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisierte britische Startup Faculty, das in der Transaktion mit mehr als 1 Milliarde US-Dollar bewertet wird. Die Unternehmen gaben keine Details zu den Konditionen der Transaktion bekannt. Laut zwei Faculty-Investoren, Apax Digital und Mercuri, hat das Unternehmen durch den Deal den Status eines "Einhorns" erlangt. Accenture teilte mit, die Übernahme von Faculty mit mehr als 400 Mitarbeitern werde dem Beratungsunternehmen ermöglichen, Kunden bei der "Neugestaltung zentraler und kritischer Geschäftsprozesse" durch den Einsatz von KI besser zu unterstützen. (Financial Times)

PIRELLI/SINOCHEM- Der Reifenhersteller Pirelli, seine Investoren und die italienische Regierung suchen nach Möglichkeiten, um die Beteiligung von Sinochem an dem in Mailand ansässigen Unternehmen zu beenden. Denn aufgrund der 37-prozentigen Beteiligung des chinesischen Chemiekonzerns läuft Pirelli Gefahr, den Zugang zum US-Markt zu verlieren, der ein Fünftel seines Umsatzes ausmacht. Rom erwägt zu intervenieren, da Washingtons Verbot von chinesischer Hard- und Software in vernetzten Fahrzeugen im März in Kraft tritt, wie informierte Personen sagten. (Financial Times)

