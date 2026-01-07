Mit Ventyx Biosciences feiert der No Brainer Club eine waschechte Tenbagger-Empfehlung: Nach Übernahmegerüchten springt die Aktie heute im regulären Handel zunächst um rund 30% nach oben, bevor sie nachbörslich noch einmal fast 60% drauflegt. Seit der ersten NBC-Empfehlung vor gut einem Jahr stehen damit über +1.000% Kursgewinn zu Buche. Ventyx vor Milliardenübernahme Nach einem Bericht des Wall Street Journal führt der US-Pharmakonzern Eli Lilly ...Den vollständigen Artikel lesen ...
