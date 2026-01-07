Tech-Aktien gelten allgemein als hoch bewertet, doch bei diesen Titeln bietet sich laut der Ratingagentur Morningstar eine günstige Einstiegschance. Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Während der Tech-Sektor allgemein als hoch bewertet gilt, gibt es einige Aktien, die noch immer attraktive Bewertungen aufweisen. Die Ratingagentur Morningstar hat 12 dieser Titel in einer neuen Auswertung identifiziert. 12 billige Tech-Aktien Konkret sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE