Marktbericht für den 07.01.2026: Die internationalen Aktienmärkte zeigen sich zur Wochenmitte überwiegend stabil. Technologiewerte profitieren weiter von Impulsen der CES 2026, während Rohstoff- und Energiewerte stärker von geopolitischen Nachrichten beeinflusst werden. In den USA hielten sich die großen Indizes nahe ihrer jüngsten Höchststände, gestützt durch anhaltenden Optimismus rund um KI und Halbleiter. Makroseitig stehen auch hier die US-Arbeitsmarktdaten sowie der ISM-Serviceindex im Fokus. Nach schwächeren Frühindikatoren rechnet der Markt mit einer Fortsetzung des moderaten Wachstumskurses. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
