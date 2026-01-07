Mehr Sichtbarkeit dank IPO: Warum erfolgreiche Kapitalmarktkommunikation nach dem Börsengang mehr ist als ein Pflichtprogramm.Fragt man Unternehmen nach ihren Zielen für einen Börsengang, werden häufig zwei Aspekte genannt: eine höhere Sichtbarkeit des Unternehmens in der Öffentlichkeit und ein nachhaltiger Reputationsgewinn. Der Kapitalmarkt bietet nicht nur die Möglichkeit, sich neuen Zielgruppen, nämlich den Investoren, vorzustellen. Er sorgt auch dafür, dass Unternehmen verstärkt wahrgenommen werden. Wenn Public Relations (PR) und Investor Relations (IR) Hand in Hand gehen und ihre Möglichkeiten nutzen, erhöht sich die allgemeine Aufmerksamkeit für das Unternehmen signifikant. Das gilt besonders für diejenigen, die es in die Indizes wie SDAX, MDAX, TECDAX und vor allem den DAX schaffen.Pflicht erfüllt - Potenzial ungenutzt?Soweit die Theorie. Doch in der Praxis zeigt sich jedoch: Viele Unternehmen schöpfen das kommunikative Potenzial ihrer Börsennotierung nicht vollständig aus. Der Fokus liegt häufig auf dem Pflichtteil der Kapitalmarkt-Kommunikation nach einem IPO. Sie übersehen dabei, welche Chancen sich auch abseits von Quartalsmitteilungen, Hauptversammlung und Geschäftsbericht bieten. Diese Formate sind zwar unverzichtbar, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...