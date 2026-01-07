© Foto: Marcus Brandt/dpaAstraZeneca berichtet von einem Erfolg in einer Selbstverabreichungsstudie: Das zur Behandlung bei der Autoimmunerkrankung, systemischer Lupus erythematodes (SLE) eingesetzte Saphnelo zeigt klinisch relevante Wirkung.AstraZeneca gab am Dienstag bekannt, dass eine Saphnelo-Selbstverabreichungsstudie eine statistisch signifikante und klinisch relevante Reduktion der Krankheitsaktivität bei der Autoimmunerkrankung, systemischer Lupus erythematodes (SLE) gezeigt hat. Das Pharmaunternehmen erklärte, dass in der Tulip-SC-Studie 56,2 Prozent der Patienten, die Saphnelo erhielten, in Woche 52 eine Reduktion der Krankheitsaktivität erreichten, verglichen mit 37,1 Prozent in der Placebogruppe. Dies …Den vollständigen Artikel lesen
