Zürich - Die Zürcher Privatbank Maerki Baumann & Co. AG hat Konstantinos Ntefeloudis per 1. Januar 2026 zum Chief Investment Officer (CIO) ernannt. Er übernimmt damit die Gesamtverantwortung für die Anlagepolitik der Bank. Gérard Piasko, der diese Funktion seit 2018 innehatte, bleibt Maerki Baumann als Chefökonom erhalten. Konstantinos Ntefeloudis ist seit 2018 für die Bank tätig und hat über zwanzig Jahre Bankerfahrung sowie fundierte Fachkenntnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
