Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate ist in Deutschland im Dezember stärker gefallen als erwartet, so die Analysten der NORD LB.Gegenüber dem Vorjahresmonat habe sich die Inflation auf 1,8% Y/Y (HVPI: 2,0% Y/Y) abgeschwächt. Der deutliche Rückprall sei vor allem auf niedrigere Kraftstoffpreise und die volatile Komponente der Pauschalreisen zurückzuführen. Der Rückgang der Kernrate auf 2,4% Y/Y sollte daher nicht überbewertet werden, zumal die Preisentwicklung bei Dienstleistungen unverändert hartnäckig bleibe. Im Euroraum insgesamt deute sich zum Jahresende 2025 ebenfalls eine Abschwächung des Preisdrucks an. Die aus der Sicht der NORD LB ohnehin überzogenen Wetten einiger Marktteilnehmer auf eine Zinserhöhung der EZB bereits in diesem Jahr dürften damit vorerst wieder in der Schublade verschwinden. An den Märkten seien entsprechende Spekulationen heute deutlich ausgepreist worden. Die EZB dürfte sich in ihrer Einschätzung bestätigt sehen, dass das gegenwärtige Leitzinsniveau angemessen sei - eine mögliche Zinsanhebung liege jedoch noch in weiter Ferne. (07.01.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
