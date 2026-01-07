EQS-Ad-hoc: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Finexity AG: FINEXITY und EGRO Mediengruppe planen Millionen von privaten Anlegern Zugang zu Private-Market-Investments zu ermöglichen



07.01.2026 / 10:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die FINEXITY Group und die EGRO Mediengruppe wollen zukünftig ihre Stärken bündeln. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde unterzeichnet. Gemeinsam starten beide Gesellschaften eine neue Plattform, die bis zu zehn Millionen wöchentlichen Leserinnen und Lesern einen strukturierten und digitalen Zugang zum privaten Kapitalmarkt ermöglichen soll. Die Plattform richtet sich an Anleger, die ihre Vermögensallokation gezielt um Sachwerte und weitere Private-Market-Investments erweitern möchten.



Im Mittelpunkt stehen ausgewählte Private-Market-Experten sowie unabhängige Analysten, die ihre jeweilige Assetklasse regelmäßig in den rund 70 zur EGRO Mediengruppe zählenden Wochenzeitungen einordnen, Marktentwicklungen erklären und Grundlagenwissen vermitteln. Über die Plattform erhalten die Anleger einen kuratierten Zugang zu ausgewählten Investmentprodukten. Die Plattform startet mit Anlagemöglichkeiten in der Assetklasse Erneuerbare Energien und soll schrittweise auf weitere Assetklassen ausgebaut werden.



Die Partnerschaft ist langfristig ausgerichtet und sieht eine sukzessive Ausweitung der gemeinsamen Aktivitäten vor. Mittelfristig ist die strukturierte Abwicklung von Primärmarkttransaktionen im unteren neunstelligen Euro-Bereich vorgesehen. Aus Sicht des Kapitalmarkts stellt die Kooperation einen wesentlichen strategischen Meilenstein dar, der auf die Skalierung des Geschäftsmodells, auf eine erhöhte Sichtbarkeit bei Privatanlegern sowie auf die nachhaltige Erweiterung der Aktionärsbasis abzielt.





Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt kein öffentliches Angebot und keine Werbung für ein öffentliches Angebot zum Verkauf von Wertpapieren dar, insbesondere nicht im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 (Prospektverordnung). Diese Ad-hoc-Mitteilung wurde über den elektronischen Informationsverteiler EQS News veröffentlicht.



Über FINEXITY

FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.



Mehr Infos unter: www.finexity-group.com





Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566









Ende der Insiderinformation



07.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News