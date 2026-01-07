China hat in den letzten Jahren die Disinflation aus dem exportorientierten Kapazitätswachstum genutzt, um den eigenen Konjunkturrückgang abzufedern. Dadurch konnten die Zentralbanken weltweit einen noch stärkeren Anstieg der Inflation zu verhindern. Die chinesische Regierung hat jedoch eine Reihe von Massnahmen zur Konsolidierung der Produktionskapazitäten angekündigt, die sie als "Anti-Involutionsstrategie" bezeichnet, um die Verluste von Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab