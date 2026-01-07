Summary: FDA bestätigt keine wesentlichen Bedenken Klarheit für Studiendesign gewonnen Diagnostik-Pipeline gewinnt an Substanz Die Pentixapharm Holding AG hat von der US-Gesundheitsbehörde FDA formelles Feedback zu ihrer geplanten Phase-3-Studie im Bereich therapieresistenter Hypertonie erhalten. Für das Unternehmen ist das ein wichtiger Schritt, weil regulatorische Unsicherheiten reduziert werden. Bedeutung des FDA-Feedbacks: Das schriftliche Protokoll bestätigt, dass aus Sicht der FDA keine grundlegenden Einwände gegen das Studiendesign bestehen. Zugleich liefert es Hinweise zu statistischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
