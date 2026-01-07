Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mobimo Holding AG vom 06.01.2026:Die Mobimo Holding AG hat heute erfolgreich einen weiteren Green Bond im Umfang von CHF 155 Mio. am Schweizer Kapitalmarkt platziert. Die festverzinsliche Anleihe hat einen Coupon von 1,35% und eine Laufzeit von 8,2 Jahren mit einer Endfälligkeit am 30. März 2034. Die Liberierung erfolgt am 30. Januar 2026. Die Raiffeisen Schweiz, UBS Investment Bank sowie die Zürcher Kantonalbank fungierten als Joint Lead Managers der Transaktion. Der Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange ist für den 28. Januar 2026 beantragt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de