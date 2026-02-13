Luzern - Mobimo hat im vergangenen Geschäftsjahr klar mehr Gewinn erzielt. Bereits Anfang November hatte die Immobiliengesellschaft auf einen starken Promotionserfolg hingewiesen. Auch für das kommende Jahr ist Mobimo zuversichtlich. Der Mieterfolg stieg laut einer Mitteilung vom Freitag leicht um 1,5 Prozent auf 125,5 Millionen Franken. Die Senkung des Referenzzinssatzes habe erst Ende des Jahres Wirkung entfaltet. Zudem werde 2026 dank Portfoliozugängen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
