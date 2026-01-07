EQS-News: Scout24 SE / Schlagwort(e): Personalie

CFO-Wechsel bei Scout24 SE: Martin Mildner wird zum 1. März 2026 Nachfolger von Dirk Schmelzer München / Berlin, 7. Januar 2026 - Der Aufsichtsrat der Scout24 SE bestellt Martin Mildner mit Wirkung zum 1. März 2026 zum Mitglied des Vorstands. Martin Mildner übernimmt die Funktion des Finanzvorstands (CFO) und wird Nachfolger von Dirk Schmelzer, der auf eigenen Wunsch nach mehr als sechs erfolgreichen Jahren mit Ablauf des 28. Februar 2026 aus dem Unternehmen ausscheidet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Hans-Holger Albrecht, heißt Martin Mildner als neuen CFO herzlich willkommen: "Der Aufsichtsrat gewinnt mit Martin Mildner einen hochqualifizierten Finanz- und Kapitalmarktexperten mit umfangreicher Erfahrung als CFO börsennotierter Unternehmen. Mit seinem tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle ist Martin Mildner für uns die ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24." Hans-Holger Albrecht dankt zugleich Dirk Schmelzer für sein Engagement und seine Leistungen: "In seinen mehr als sechs Jahren hat Dirk Schmelzer als CFO die strategischen Weichenstellungen des Unternehmens entscheidend mitgeprägt. Hierfür danken wir ihm ausdrücklich und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." Ralf Weitz, CEO der Scout24 SE: "Ich danke Dirk Schmelzer herzlich für die enge Zusammenarbeit über viele Jahre. Scout24 ist exzellent aufgestellt und heute Innovationsführer im Bereich digitaler Immobilienmarktplätze in Europa. Ich freue mich darauf, mit Martin Mildner und dem Vorstandsteam gemeinsam das nächste Wachstumskapitel zu gestalten." Martin Mildner, designierter CFO: "Scout24 ist für mich eines der eindrucksvollsten Digital-Unternehmen Deutschlands mit starken Finanzergebnissen. Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Scout24-Team." Über Scout24 Scout24 ist ein führendes deutsches Technologieunternehmen. Mit dem Marktplatz ImmoScout24 für Wohn- und Gewerbeimmobilien bringen wir seit über 25 Jahren erfolgreich alle Akteure am Immobilienmarkt zusammen. Mit rund 19 Millionen Nutzenden pro Monat auf der Webseite oder in der App ist ImmoScout24 der Marktführer für die digitale Immobilienvermarktung und -suche. Damit Immobilientransaktionen in Zukunft digital ablaufen können, entwickelt ImmoScout24 kontinuierlich neue Produkte und baut ein vernetztes, datenreiches Ökosystem für Miete, Kauf und Gewerbeimmobilien in Deutschland und Österreich auf. Scout24 ist eine europäische Aktiengesellschaft (ISIN: DE000A12DM80, Ticker: G24) und Mitglied im DAX, im DAX 50 ESG sowie im DAX 50 ESG+. Weitere Informationen auf LinkedIn . Kontakt für Investor Relations

Filip Lindvall

Vice President Group Strategy & Investor Relations

Tel: +49 30 2430 11917

E-Mail: ir@scout24.com Kontakt für Medien

Jorin Verges

Director Corporate Communications

Tel: +49 30 2430 10620

E-Mail: mediarelations@scout24.com



