hep global GmbH erweitert Geschäftsführung: Martin Vogt übernimmt neue Rolle als CPO
Mit der neu geschaffenen Position des Chief Project Officer unterstreicht die hep global GmbH die zentrale Bedeutung der Projektentwicklung für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Christian Hamann, Chief Executive Officer (CEO) und Gründer des hep global-Konzerns: "Qualitativ hochwertige Solarprojekte sind das Herzstück unseres Unternehmens. Die Berufung von Martin Vogt in die Geschäftsführung ist daher ein konsequenter Schritt, um sicherzustellen, dass die Projektentwicklung weiterhin höchste Priorität hat und unsere Standards weltweit gewahrt bleiben."
Die Geschäftsführung der hep global GmbH setzt sich damit aus Christian Hamann (Gründer und CEO), Thomas Tschirf (Chief Financial Officer), Georg von Eichendorff Strachwitz (Chief Operating Officer) und Martin Vogt (Chief Project Officer) zusammen.
Christian Hamann: "Martin Vogt hat sich in den vergangenen zwei Jahren durch sein herausragendes Engagement ausgezeichnet und maßgeblich dazu beigetragen, die Projektentwicklung im hep global-Konzern zukunftsorientiert und solide aufzustellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung."
