EQS-News: hep global GmbH / Schlagwort(e): Personalie

hep global GmbH erweitert Geschäftsführung: Martin Vogt übernimmt neue Rolle als CPO



07.01.2026 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





hep global GmbH erweitert Geschäftsführung: Martin Vogt übernimmt neue Rolle als CPO



Güglingen, 7. Januar 2026 - Die hep global GmbH, ein international agierender Solarspezialist, hat zum 1. Januar 2026 Martin Vogt (43) als Chief Project Officer (CPO) in die Geschäftsführung berufen. Vogt ist seit Anfang 2024 als Global Head of Project Development im hep global-Konzern tätig und wird in seiner neuen Funktion die strategische Weiterentwicklung der weltweiten Projektentwicklung verantworten. Mit der neu geschaffenen Position des Chief Project Officer unterstreicht die hep global GmbH die zentrale Bedeutung der Projektentwicklung für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Christian Hamann, Chief Executive Officer (CEO) und Gründer des hep global-Konzerns: "Qualitativ hochwertige Solarprojekte sind das Herzstück unseres Unternehmens. Die Berufung von Martin Vogt in die Geschäftsführung ist daher ein konsequenter Schritt, um sicherzustellen, dass die Projektentwicklung weiterhin höchste Priorität hat und unsere Standards weltweit gewahrt bleiben." Die Geschäftsführung der hep global GmbH setzt sich damit aus Christian Hamann (Gründer und CEO), Thomas Tschirf (Chief Financial Officer), Georg von Eichendorff Strachwitz (Chief Operating Officer) und Martin Vogt (Chief Project Officer) zusammen. Christian Hamann: "Martin Vogt hat sich in den vergangenen zwei Jahren durch sein herausragendes Engagement ausgezeichnet und maßgeblich dazu beigetragen, die Projektentwicklung im hep global-Konzern zukunftsorientiert und solide aufzustellen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung."



Über den hep global-Konzern

Der hep global-Konzern ist der Spezialist für Solarparks. Seit über 15 Jahren entwickelt, baut und betreibt das inhabergeführte Unternehmen aus Baden-Württemberg Solarparks, vor allem in Europa, Japan und Nordamerika. Dabei deckt das Unternehmen die gesamte Wertschöpfungskette der Solarenergie ab: von der Projektentwicklung über den Bau bis zum langfristigen Betrieb. Der hep global-Konzern beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Niederlassungen in Deutschland, Polen, Italien, Japan, USA und Kanada.



Pressekontakt:

Evelyn Kilinc

Römerstraße 3

D-74363 Güglingen

E-Mail: presse@hep.global

www.hep.global



07.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News