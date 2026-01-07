FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.01.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS HIKMA TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1600 (2100) PENCE - BARCLAYS CUTS WISE PRICE TARGET TO 1130 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 16500 (14000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 13700 (13400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 18000 (17800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VODAFONE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 119 (82) PENCE - BERNSTEIN CUTS HALEON PRICE TARGET TO 415 (420) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - BERNSTEIN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5800 (5900) PENCE - 'OUTPERFORM' - BERNSTEIN RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (6500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3100 (3800) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 366 (349) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES TESCO PRICE TARGET TO 515 (510) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES APPLIED NUTRITION PRICE TARGET TO 295 (235) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 1050 (977) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK REINITIATES LEGAL & GENERAL WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 270 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PHOENIX GROUP TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 755 (720) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3550 (3500) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 190 (183) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES AVIVA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 760 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES M&G WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 290 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES PRUDENTIAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1355 PENCE - JEFFERIES RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1120 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 5900 (5500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 4100 (4000) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RPT/BARCLAYS REINITIATES GSK WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 1780 PENCE - UBS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1780 (1850) PENCE - 'NEUTRAL'
