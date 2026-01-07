Ab Juni 2026 wird es möglich sein, Solarstrom lokal zu teilen und unbürokratisch an die Nachbarn zu verkaufen. Das Energy Sharing ist nach Einschätzung von Zukunft Altbau eine attraktive Alternative zur Einspeisevergütung von Solarstrom. Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer dürfen künftig den Solarstrom vom Dach unbürokratisch an ihre Nachbarn verkaufen. Dies erlaubt das Energiewirtschaftsgesetz ab 1. Juni 2026. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm ...Den vollständigen Artikel lesen ...
