Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt zeigt sich der SMI am späten Vormittag weiterhin fester. Nachdem der Leitindex gleich zum Handelsauftakt ein erneutes Rekordhoch markiert hat, steht nun die Marke von 13'400 Punkten im Blick. Insgesamt bleibe die Stimmung an den Märkten auch am dritten Handelstag des Jahres optimistisch, heisst es im Handel. Nur wenig Einfluss hatten die am späten Vormittag publizierten neuen Inflationsdaten aus der Eurozone. Dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab