Zürich - Der Schweizer Detailhandel erwartet gemäss einer Studie 2026 nur noch ein moderates Umsatzwachstum. Angesichts der Konkurrenz durch Action, Rossmann, Temu und Co. wollen sich die Schweizer Unternehmen primär über Sortimente, Mehrwerte und Effizienz statt über die Preise differenzieren. Es herrscht ein raues Klima: Für den Detailhandel erwartet die Grossbank UBS im laufenden Jahr nur noch ein moderates preisbereinigtes Umsatzwachstum von
