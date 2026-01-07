DJ Scout24 macht Ex-Prosieben-CFO Martin Mildner zum Finanzvorstand

DOW JONES--Das Digitalunternehmen Scout24 bekommt zum 1. März einen neuen Finanzchef. Martin Mildner wird Nachfolger von Dirk Schmelzer, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlasse, wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte.

Mildner war bis Oktober Finanzchef beim Fernsehkonzern Prosiebensat1 gewesen. Dessen neuer Eigentümer MFE-Mediaforeurope hatte nach der Übernahme der Sendergruppe den Vorstand ausgetauscht.

Mildner sei mit seinem "tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle" eine ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24, erklärte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht.

January 07, 2026

