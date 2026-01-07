Der deutsche Batteriespeichermarkt steht 2026 an einem Scheideweg. Zwar ist die Bedeutung von Speichern für die Energiewende stark gewachsen, doch der Zubau blieb hinter dem Bedarf zurück, gebremst durch baurechtliche Unsicherheit und die langsamen Prozesse vieler Netzbetreiber. Gerade diese Knappheit hat dazu beigetragen, dass die Erträge hoch blieben und nun strukturelle Fragen in den Vordergrund […]Der deutsche Batteriespeichermarkt steht 2026 an einem Scheideweg. Zwar ist die Bedeutung von Speichern für die Energiewende stark gewachsen, doch der Zubau blieb hinter dem Bedarf zurück, gebremst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland