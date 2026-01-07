Paris/London/Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht nachgegeben. Damit verstärkten sich die Konsolidierungsansätze, die sich schon am Vortag angedeutet hatten, durch zulegende US-Börsen aber übertönt worden waren. Der EuroStoxx 50 sank gegen Mittag um 0,26 Prozent auf 5.916,49 Punkte. Ausserhalb des Euroraums entwickelten sich die Märkte uneinheitlich. Der britische Leitindex FTSE 100 fiel zuletzt um 0,5 Prozent auf 10.071,66 Zähler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab