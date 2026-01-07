Das Forschungsinstitut GFZ Potsdam will gemeinsam mit dem Unternehmen Green Therma ein koaxiales Geothermiesystem mit Vakuumisolierung testen. Sollte sich die Technologie bewähren, könnte sie die Hürden für den Einsatz tiefer Geothermie in Städten, Industriegebieten und kalten Klimazonen deutlich senken. In den Wäldern der Brandenburger Schorfheide, wo Wissenschaftler die Nutzung geothermischer Wärme erforschen, wollen das dänische Unternehmen Green Therma und das Helmholtz-Zentrum für Geoforschung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
