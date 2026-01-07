EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Erwerb von Mimovrste, Mall.hr und dedizierten IT-Ressourcen der Allegro Group



Marktführendes, technologieorientiertes E-Commerce-Unternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz

Plattform-Akquisition zur Stärkung des Segments Goods & Services

Umsatz von rund EUR 100 Mio.

Closing voraussichtlich in Q1 2026 München, 7. Januar 2026 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Mimovrste d.o.o. ("Mimovrste"), Internet Mall d.o.o. ("Mall.hr") und firmeneigenen IT-Ressourcen in Tschechien unterzeichnet, die für den Betrieb und die Entwicklung der Plattformen Mimovrste und Mall.hr der Allegro Group eingesetzt werden. Diese Assets repräsentieren führende E-Commerce-Anbieter in Slowenien und Kroatien und sind als neue Plattform-Investition im Segment Goods & Services von Mutares vorgesehen. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet. Mimovrste ist die führende E-Commerce-Plattform in Slowenien mit über 600.000 aktiven Käufern und 48 Millionen Website-Besuchen im Jahr 2024. Mall.hr zählt zu den fünf größten Anbietern in Kroatien und verfügt über eine starke Markenbekanntheit und ein erhebliches Wachstumspotenzial. Zusammen bieten die Plattformen rund 2 Millionen aktive Produktangebote in mehr als 20 Kategorien, darunter Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, unterstützt durch starke Beziehungen zu lokalen Lieferanten und eine kuratierte Auswahl renommierter Marken. Die Unternehmen erzielen einen Umsatz von rund EUR 100 Mio. und beschäftigen über 250 Mitarbeitende. Sie betreiben drei physische Geschäfte in Slowenien und eines in Kroatien, unterstützt durch ein leistungsfähiges Logistiknetzwerk und eine moderne, skalierbare Technologieplattform. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Diese Transaktion stellt eine einzigartige Gelegenheit dar, die führenden E-Commerce-Plattformen auf dem Balkan zu erwerben, die auf einer skalierbaren Technologieplattform und starken lokalen Marken basieren. Mimovrste und Mall.hr haben in einem dynamischen Marktumfeld Resilienz und Wachstum bewiesen. Wir sind zuversichtlich, dass das Unternehmen unter neuer Eigentümerschaft seine regionale Führungsposition weiter ausbauen und für alle Stakeholder weiteren Wert schaffen wird." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650 ) gehandelt und gehören dem Auswahlindex SDAX an. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

