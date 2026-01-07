Die Neuregelungen zum Energy Sharing aus der EnWG-Novelle treten zum 1. Juni in Kraft. Dann können Besitzer von Photovoltaik-Anlagen auch das Netz nutzen, um ihr Quartier mit überschüssigem Solarstrom zu beliefern. Die Initiative "Zukunft Altbau" startet dazu eine Informationskampagne. Lange hat Deutschland gebraucht, um die EU-Vorgaben zum Energy Sharing auch in deutsches Recht umzusetzen. Was in Österreich oder der Schweiz schon länger über Energiegemeinschaften möglich ist, wird ab Juni nun auch in Deutschland möglich: Überschüssigen Solarstrom aus der eigenen Photovoltaik-Anlage an den Nachbarn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
