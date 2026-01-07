Eli Lilly - LLY: Kursfantasie dank Medikamenten-Boom!

Starke Wachstumsprognosen!

Analysten sehen weiter großes Potenzial bei Eli Lilly (LLY): Knackiges Breakout-Setup!

Eli Lilly (LLY) - ISIN US5324571083

Rückblick: Während Pharma-Aktien sich über die Feiertage relativ schwach liefen und erst am gestrigen Dienstag wieder positives Momentum zeigten, hielt sich die Eli-Lilly-Aktie realtiv stabil. Im Halbjahresvergleich sehen wir ein sattes Plus von knapp 39 Prozent.

Eli-Lilly-Aktie: Chart vom 06.01.2026, Kürzel: LLY Kurs: 1064.04 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Bruch der Widerstandslinie sehen wir das Kursziel bei circa 1150 USD. Wünschenswert wären ein paar kürzere Tageskerzen vor dem Triggern, sodass der Stop Loss enger platziert werden könnte. Auch auf die Bewegungen im überigen Pharma-Sektor sollten wir ein Auge werfen.

Mögliches bärisches Szenario

Die Volatilität bei Pharma-Aktien ist hoch. Daher sollten wir eine Absicherung in unseren Trade einbauen. Dies gilt umso mehr angesichts laufender Rechtsstreiitigkeiten.

Meinung

Eli Lilly steht bei Anlegern hoch im Kurs, weil der Konzern seine ohnehin starke Wachstumsstory weiter untermauert: Treiber sind vor allem die boomenden Medikamente gegen Diabetes und Fettleibigkeit sowie eine aggressive Erweiterung der Pipeline, unter anderem durch Partnerschaften und mögliche Übernahmen. Analysten reagieren begeistert, heben Kursziele an und sehen langfristig steigende Umsätze und Gewinne, weil Eli Lilly im lukrativen Markt für Adipositas-Therapien eine führende Rolle einnimmt und technologisch vorne mitspielt. Belastend wirken zwar rechtliche Altlasten rund um frühere Insulinpreise in den USA, doch diese gelten eher als Nebengeräusch. Unterm Strich lautet die Botschaft: starkes Wachstum, prall gefüllte Pipeline, viel Fantasie - und genau das treibt die Aktie.





Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1005.93 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2882 Millionen USD

Meine Meinung zu Eli Lilly ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-Realty_Income_Aktie_Analysten_sehen_Potenzial-19311857

Veröffentlichungsdatum: 07.01.2026

Autor: Thomas Canali

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.