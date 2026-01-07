Deutschland hat das nationale Jahresemissionsziel für 2025 eingehalten, die Minderung ist jedoch weniger als halb so hoch wie im Vorjahr. Zudem verfehlt Deutschland die europäischen Klimaschutzvorgaben um rund 30 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Das haben Berechnungen von Agora Energiewende ergeben. Im Jahr 2025 hat Deutschland 640 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente ausgestoßen, das entspricht einer Minderung von 1,5 Prozent oder 9 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente gegenüber dem Vorjahr. Damit liegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
