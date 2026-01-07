Erste Ergebnisse 2026: Aztec Minerals - Neue Gold-Silber-Treffer wecken zusätzliche Fantasie

Anzeige / Werbung

Aktuelle RC-Ergebnisse und erste Kernbohrung unter der historischen Contention-Mine untermauern das Explorationspotenzial des Gold- und Silberexplorers Aztec Minerals in Arizona.

Aztec Minerals (TSX-V: AZT; WKN A2DRF0) hat die nächsten Bohrergebnisse aus dem laufenden Explorationsprogramm auf seinem Tombstone-Projekt im Südosten Arizonas vorgelegt. Insgesamt wurden im Jahr 2025 bislang 40 RC-Bohrungen sowie eine Kernbohrung abgeschlossen, weitere Ergebnisse stehen noch aus.

Im Fokus der aktuellen Meldung stehen sieben RC-Bohrlöcher aus dem Bereich der historischen Contention-Mine, die die bestehende flache Silber-Gold-Mineralisierung sowohl in der Tiefe als auch nach Osten und Westen erweitern. Parallel dazu liegen nun auch die endgültigen Multi-Säureaufschluss-Analysen (MA) für das bereits im November 2025 gemeldete Bohrloch TR25-17 vor - mit noch höheren Silbergehalten als in den vorläufigen Feuer-Assays.

TR25-17, das im bislang wenig erkundeten Head Center Area im nördlichen Teil des Contention-Ziels niedergebracht wurde, durchteufte eine breite Zone von 57,8 Metern mit durchschnittlich 5,16 g/t Gold und 39,1 g/t Silber ab 9,1 Metern Tiefe, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von 4,56 Metern mit 58,5 g/t Gold und 173,1 g/t Silber. Die Vererzungszone beginnt damit nahe der Oberfläche.

Starke Silber-Gold-Abschnitte im zentralen und östlichen Contention-Bereich

Die neuen RC-Ergebnisse zeigen, dass sich die oxidische Silber-Gold-Mineralisierung im Contention-Bereich über große Mächtigkeiten erstreckt und eine gute Kontinuität besitzt. Alle sieben jetzt gemeldeten Bohrlöcher durchschnitten mineralisierte Zonen.

Besonders hervorzuheben ist Bohrloch TR25-14, das im zentralen Teil des Contention-Gebiets abgeteuft wurde. Es schnitt zwei mineralisierte Intervalle:

86,6 Meter mit durchschnittlich 38,17 g/t Silberäquivalent (AgEq)

- entsprechend 0,214 g/t Gold und 23,19 g/t Silber - ab 21,3 Metern Tiefe,

darunter

15,2 Meter mit 118,42 g/t AgEq (0,811 g/t Gold, 61,68 g/t Silber);

sowie 9,1 Meter mit 10,6 g/t AgEq ab 124,6 Metern.

Auf der östlichen Seite des Hauptziels traf TR25-10 ab der Oberfläche auf 72,9 Meter mit 28,37 g/t AgEq (0,192 g/t Gold, 14,92 g/t Silber), einschließlich 10,6 Metern mit 70,65 g/t AgEq (0,485 g/t Gold, 36,71 g/t Silber). Damit bestätigt Aztec Minerals eine nahe oberflächennahe, breite Oxidzone, die für einen potenziellen Tagebau von Bedeutung wäre.

Aztec Minerals erweitert Contention-Mineralisierung in Tiefe und Fläche

Eine zentrale Rolle in der aktuellen Kampagne spielt Bohrloch TR25-9, das von der Westseite quer durch den Contention-Bereich in Richtung Osten gebohrt wurde. Das Loch durchschnitten drei mineralisierte Zonen, darunter:

164,2 Meter mit 16,74 g/t AgEq (0,014 g/t Gold, 7,31 g/t Silber) ab 109,4 Metern,

wobei das Bohrloch in Mineralisierung endete.

Insgesamt waren mehr als 76% der 273,6 Meter Bohrlänge von mineralisierten Intervallen geprägt. TR25-9 ist zugleich die bislang tiefste RC-Bohrung der Kampagne (Endtiefe 274,4 m bei -60° Neigung) und blieb bis zum Bohrende in oxidierten, mineralisierten Gesteinen.

Die neuen Ergebnisse von TR25-9, TR25-10 und TR25-14 stützen die Interpretation von Aztec Minerals, dass sich die Silber-Gold-Mineralisierung im Contention-Bereich sowohl seitlich als auch in die Tiefe fortsetzt und aktuell noch nicht begrenzt ist. Die angegebenen Mächtigkeiten sind dabei scheinbare Bohrlängen, die tatsächlichen wahren Mächtigkeiten können - abhängig von Geometrie und Einfallswinkel - zwischen rund 30 und 100% davon liegen.

Aztec Minerals testet tiefere CRD-Ziele unter der historischen Contention-Mine

Parallel zur RC-Kampagne hat Aztec Minerals 2025 auch mit Kernbohrungen begonnen, um unterhalb der bekannten Oxidzone mögliche sulfidische CRD-Lagerstätten (Carbonate Replacement Deposits) in den darunter liegenden Karbonatgesteinen zu testen.

Die erste Kernbohrung TC25-03 im Norden des Projektgebiets wurde bis zur Zieltiefe von 694 Metern abgeteuft. Die Proben wurden bereits an das Labor zur geochemischen Analyse überstellt.

Eine zweite Kernbohrung TC25-04 testet derzeit den südlichen AMT-Zielbereich, der auf starken Leitfähigkeitsanomalien aus NSAMT-Messungen basiert. Ende Dezember lag die Bohrtiefe bei 341,5 Metern, noch rund 350 Meter über dem modellierten oberen Rand des Leitfähigkeitskörpers.

Die tiefen Kernbohrungen zielen darauf ab, die von Aztec Minerals identifizierten leitfähigen Zonen in den bis zu 2 Kilometer mächtigen paläozoischen Karbonatabfolgen anzuschneiden - dieselben Gesteine, die auch die große Hermosa-Taylor-Zink-Blei-Silber-Lagerstätte von South32 rund 60 Kilometer südwestlich beherbergen.

Die Bohrarbeiten werden durch ein detailliertes 3D-Geologie- und Grubenmodell unterstützt, das historische Untertagebauten, bekannte Oxidvererzung und geophysikalische Daten integriert, um die Ausdehnung des Contention-Systems besser zu verstehen.

Tombstone-Projekt: Historischer Silberdistrikt mit moderner Exploration

Aztec Minerals hält 85% am Tombstone-Projekt, das 663 Hektar und den Großteil des historischen Silberdistrikts von Tombstone in Arizona umfasst. Der Distrikt ist bekannt für hochgradige, oxidische Silber-Gold-Adern, Brekzien und CRD-Körper, aus denen zwischen 1878 und 1939 schätzungsweise 32 Mio. Unzen Silber und 250.000 Unzen Gold gefördert wurden.

Geologisch wird die Mineralisierung vor allem von klastischen Sedimenten der Bisbee Formation beherbergt, die zwischen etwa 50 und 300 Metern Tiefe von mächtigen Karbonatpaketen unterlagert werden. Aztec Minerals interpretiert die historische Contention-Mine als Teil eines größeren mesothermalen Systems, in dem oberflächennahe oxidische Silber-Gold-Zonen mit tieferliegenden sulfidischen CRD-Lagerstätten verknüpft sein könnten.

Seit 2017 hat das Unternehmen systematisch Kartierungen, geochemische Probenahmen und geophysikalische Messungen durchgeführt. Die RC-Bohrungen der Jahre 2020 bis 2025 haben die flache, potenziell großvolumige Oxidvererzung im Bereich der Contention-Grube deutlich ausgedehnt und in alle Richtungen offengelassen. Die aktuelle Kampagne - bislang 6.887 Meter RC-Bohrungen in 40 Löchern - zielt darauf ab, dieses Bild genauer zu umreißen und zugleich erste tiefe CRD-Ziele zu testen.

Mit den nun vorliegenden Ergebnissen und weiteren ausstehenden Analysen aus RC- und Kernbohrungen bleibt Aztec Minerals unserer Ansicht nach mit dem Tombstone-Projekt klar auf Wachstumskurs - sowohl in Bezug auf die flache Silber-Gold-Oxidmineralisierung als auch hinsichtlich des tieferen CRD-Potenzials unter der historischen Contention-Mine.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Aztec Minerals halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien der Aztec Minerals zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Aktien beeinflussen könnte. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen der Aztec Minerals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt gegeben ist, da die Aztec Minerals die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung entlohnt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA0548271000