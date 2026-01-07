Mit einem Kursplus von über +6% ist die Evotec-Aktie am Mittwochvormittag Spitzenreiter im SDAX und im TecDAX. Damit setzt der deutsche Wirkstoffforscher seinen aktuellen Aufwärtstrend fort. Bereits in den letzten sieben Tagen stieg die Evotec-Aktie um über +12%. Deutet sich nun endlich die langersehnten Trendwende an und können Anleger 2026 wieder mit einem guten Börsenjahr rechnen? Gute Nachrichten zum Jahresbeginn Die Zeichen für eine Trendwende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de