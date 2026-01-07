Mutares bleibt ihrem Ruf als umtriebige Beteiligungsgesellschaft treu - und schlägt nun ein ganz neues Kapitel auf. Statt nur klassische Industriecarve-outs zu übernehmen, geht es diesmal mitten in den Onlinehandel: Mutares hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Mimovrste d.o.o. und Internet Mall d.o.o. (Mall.hr) sowie zugehöriger IT-Ressourcen in Tschechien unterzeichnet. Verkäufer ist die Allegro Group, einer der großen Namen im mittel- und osteuropäischen E-Commerce. Die beiden Plattformen sind alles andere als Nischen-Experimente. Mimovrste gilt als führende E-Commerce-Plattform in Slowenien, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
