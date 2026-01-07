Der Aufbau eines weiteren Verbundstandorts Zhanjiang in China ist die wichtigste Investition des Chemieriesen BASF in den vergangenen Jahrzehnten. Und nun ist das Herzstück der Anlage in Betrieb genommen worden: der Steamcracker. Es ist der weltweit erste Cracker, dessen Hauptkompressoren (E-Drives) vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben werden.Als zentrale Anlage des Verbunds versorgt der Steamcracker mehrere Produktionsanlagen vor Ort mit wichtigen Basischemikalien wie Ethylen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär