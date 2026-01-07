Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt vor einer zunehmenden Abwanderung deutscher Unternehmen ins Ausland und sieht deutliche Anzeichen einer De-Industrialisierung.
Mittelständische Betriebe verlagern, laut DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov, ihre Produktion oder schließen ganz. Seit 2019 seien bereits rund 400.000 Industriearbeitsplätze verloren gegangen, allein 2025 habe es mehr als 1.600 Insolvenzen in der Industrie gegeben, so viele wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Ursache seien vor allem hohe Arbeits- und Energiekosten, steigende Unternehmenssteuern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
