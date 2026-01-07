Alle Einnahmen aus dem europäischen und nationalen Emissionshandel fließen in den Klima- und Transformationsfonds. Die Einnahmen aus dem nationalen Emissionshandel stiegen aufgrund der höheren Zertifikatspreise deutlich an. Die Einnahmen aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel sind in Deutschland im Jahr 2025 auf 21,4 Milliarden Euro gestiegen. Im Vorjahr betrugen sie noch 18,5 Milliarden Euro, wie die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) im Umweltbundesamt (UBA) mitteilte. Das Geld fließt komplett in den Klima- und Transformationsfonds (KTF), der als Finanzierungsinstrument ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland