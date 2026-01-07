Anzeige
Mittwoch, 07.01.2026
WKN: 523280 | ISIN: DE0005232805 | Ticker-Symbol: BDT
Tradegate
07.01.26 | 16:45
18,780 Euro
+1,29 % +0,240
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
BERTRANDT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BERTRANDT AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,78019,14016:44
18,78019,14016:46
Dow Jones News
07.01.2026 16:21 Uhr
185 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-HV: Bertrandt Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung -2-

DJ PTA-HV: Bertrandt Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung

Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG

Bertrandt Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung

Ehningen (pta000/07.01.2026/15:45 UTC+1)

Bertrandt Aktiengesellschaft, Ehningen

Wertpapierkennnummer 523 280 / ISIN DE0005232805

Einladung zur Hauptversammlung

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, wir laden Sie ein zur

ordentlichen Hauptversammlung der Bertrandt Aktiengesellschaft

am Mittwoch, dem 18. Februar 2026, um 10:30 Uhr (MEZ) (Einlass: 09:30 Uhr (MEZ))

in der Stadthalle Sindelfingen, Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen. 

I. TAGESORDNUNG 
       Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 30. September 2025 und des Lageberichts der Bertrandt 
       Aktiengesellschaft sowie des gebilligten Konzern-Abschlusses zum 30. September 2025 und des 
1.      Konzern-Lageberichts, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts zu den Angaben nach ---- 
       289a bzw. 315a HGB, des zusammengefassten gesonderten nichtfinanziellen Berichts nach ---- 289b Abs. 3 
       und 315b Abs. 3 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2024/2025 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2024/2025 
 
2. 
       Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Vorstands im Geschäftsjahr 
       2024/2025 für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2024/2025 
 
3. 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen, den Mitgliedern des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 
       2024/2025 für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 
 
       Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2024/2025 
 
       Nach -- 162 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat börsennotierter Gesellschaften jährlich einen 
       Vergütungsbericht zu erstellen. 
 
       Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 wurde erstellt, vom Abschlussprüfer geprüft und mit 
       einem Prüfungsvermerk versehen. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 der Bertrandt 
       Aktiengesellschaft einschließlich des Prüfungsvermerks des Abschlussprüfers ist auf der Internetseite der 
       Gesellschaft unter 
 
4.      www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 
 
       abrufbar. 
 
       -- 120a Abs. 4 AktG sieht vor, dass die Hauptversammlung börsennotierter Gesellschaften über die 
       Billigung des nach -- 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das vorausgegangene 
       Geschäftsjahr beschließt. 
 
       Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen, den nach -- 162 AktG erstellten und geprüften 
       Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2024/2025 zu billigen. 
 
       Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in -- 18 Abs.1 (erforderliche Mehrheiten Beschlüsse der 
       Hauptversammlung) 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
5. 
       -- 18 Abs.1 der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: 
 
       "Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht die Satzung oder das Gesetz etwas Abweichendes 
       bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, soweit außerdem eine Kapitalmehrheit 
       erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals gefasst." 
 
       Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Grundkapitals mit der Möglichkeit 
       des Bezugsrechtsausschlusses (genehmigtes Kapital 2026) und die Ermächtigung des Aufsichtsrats zur 
       Änderung der Fassung der Satzung sowie entsprechende Satzungsänderungen 
 
       Die von der Hauptversammlung am 26. Februar 2021 erteilte und bisher nicht ausgenutzte Ermächtigung zur 
       Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.000.000,00 EUR läuft am 31. Januar 2026 aus. Daher soll ein neues 
       genehmigtes Kapital in gleicher Höhe geschaffen werden, damit die Gesellschaft auch in den kommenden 
       Jahren hierdurch bei Bedarf ihre Eigenmittel verstärken kann. 
 
       Der Bericht des Vorstands nach ---- 203, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG ist im Anschluss an die Tagesordnung 
       unter Abschnitt II. abgedruckt und auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
 
       www.bertrandt.com/unternehmen/investor-relations/hauptversammlung 
 
       abrufbar. 
 
       Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 
 
       a) Der Vorstand wird ermächtigt das Grundkapital der Bertrandt Aktiengesellschaft bis zum 31. Januar 2031 
       mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- 
       und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) einmalig oder mehrfach, jedoch 
       insgesamt höchstens um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären 
       steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß -- 186 
       Abs. 5 AktG gewährt werden. 
 
       b) Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 
       folgenden Fällen auszuschließen: 
 
       _ bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 
 
       _ bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
       bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
       wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
       ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des vorhandenen Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
       noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien 
       anzurechnen, die in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der 
       Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 
       Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, 
 
       _ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. 
 
       Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts bei 
       Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) 
       ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des vorhandenen Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
       Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. 
 
6.      Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
       Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung sowie den Inhalt der Aktienrechte festzulegen. 
 
       Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des -- 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 
       des genehmigten Kapitals 2026 abzuändern und, falls das genehmigte Kapital 2026 bis zum 31. Januar 2031 
       nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der Ermächtigung anzupassen und neu 
       zu fassen. 
 
       c) -- 5 Abs. 8 der Satzung wird wie folgt vollständig neu gefasst: 
 
       "Der Vorstand ist ermächtigt das Grundkapital der Bertrandt Aktiengesellschaft bis zum 31. Januar 2031 
       mit Zustimmung des Aufsichtsrates durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- 
       und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) einmalig oder mehrfach, jedoch 
       insgesamt höchstens um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2026). Den Aktionären 
       steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. Das Bezugsrecht kann den Aktionären auch mittelbar gemäß -- 186 
       Abs. 5 AktG gewährt werden. 
 
       Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre in 
       folgenden Fällen auszuschließen: 
 
       _ bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, 
 
       _ bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der 
       bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabepreises nicht 
       wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
       ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des vorhandenen Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
       noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung überschreiten. Auf diese Begrenzung sind Aktien 
       anzurechnen, die in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des -- 186 Abs. 3 Satz 4 AktG während der

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 09:45 ET (14:45 GMT)

DJ PTA-HV: Bertrandt Aktiengesellschaft: Einladung zur Hauptversammlung -2- 

Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer Ermächtigungen unter 
       Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben werden bzw. auszugeben sind, 
 
       _ zum Ausgleich von Spitzenbeträgen. 
 
       Die insgesamt aufgrund der vorstehenden Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts bei 
       Kapitalerhöhungen gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter Sacheinlagen) 
       ausgegebenen Aktien dürfen 20 % des vorhandenen Grundkapitals weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
       Ermächtigung noch im Zeitpunkt ihrer Ausnutzung überschreiten. 
 
       Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 
       Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung sowie den Inhalt der Aktienrechte festzulegen." 
 
       d) -- 5 Abs. 9 der Satzung wird wie folgt vollständig neu gefasst: 
 
       "Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung des -- 5 der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung 
       des genehmigten Kapitals 2026 abzuändern und, falls das genehmigte Kapital 2026 bis zum 31. Januar 2031 
       nicht oder nicht vollständig ausgenutzt sein sollte, nach Fristablauf der Ermächtigung anzupassen und neu 
       zu fassen." 
 
       Nachwahl zum Aufsichtsrat 
 
       Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß ---- 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und -- 22 des Gesetzes über die 
       Mitbestimmung der Arbeitnehmer bei einer grenzüberschreitenden Verschmelzung (MgVG) i.V.m. -- 2 Abs. 1 
       der Mitbestimmungsvereinbarung vom 9. Mai 2008 sowie -- 8 der Satzung der Bertrandt Aktiengesellschaft zu 
       zwei Dritteln aus Vertretern der Anteilseigner und zu einem Drittel aus Vertretern der Arbeitnehmer 
       zusammen. Gemäß -- 8 Abs.1 der Satzung der Bertrandt Aktiengesellschaft setzt sich der Aufsichtsrat aus 
       sechs Personen zusammen, von denen vier von der Hauptversammlung und zwei von den Arbeitnehmern zu wählen 
       sind. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. 
 
       Mit Beschluss vom 23.07.2025 hat das Amtsgericht Stuttgart gemäß -- 104 Abs. 1 AktG Herrn Martin Roth, 
       Leiter Finanzmanagement und M&A in der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, wohnhaft in Stuttgart, zum Mitglied 
       des Aufsichtsrats der Bertrandt Aktiengesellschaft bestellt. Die Bestellung erfolgte mit Wirkung bis zur 
       Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024/2025 beschließt. 
 
       Die gerichtliche Bestellung erfolgte, nachdem ein Sitz im Aufsichtsrat aufgrund des Ausscheidens von 
       Herrn Dietmar Bichler vakant geworden war. 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag des Personalausschusses, der gemäß -- 7 Abs. 4 der 
       Geschäftsordnung des Aufsichtsrats der Bertrandt Aktiengesellschaft auch Nominierungsausschuss ist, vor 
       zu beschließen: 
 
       Gemäß -- 8 Abs. 2 der Satzung der Bertrandt Aktiengesellschaft wird mit Wirkung ab Beendigung der 
       Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 
       2027/2028 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat gewählt: 
 
       Herr Martin Roth, wohnhaft in Stuttgart, Leiter Finanzmanagement und M&A bei der Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
       AG, mit Wirkung ab dem heutigen Tag, bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für 
       das Geschäftsjahr 2027/2028 beschließt, als Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat der Bertrandt 
       Aktiengesellschaft gewählt. 
 
       Herr Martin Roth gehört folgendem anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrat bei folgender Gesellschaft 
       an: 
 
       -- VARTA AG, Ellwangen 
7. 
       Herr Martin Roth gehört folgenden vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 
       Wirtschaftsunternehmen an: 
 
       -- Cellforce Group GmbH, Kirchentellinsfurt 
 
       -- Cetitec GmbH, Pforzheim 
 
       -- V4Smart GmbH & Co. KG, Nördlingen 
 
       -- Porsche Investments Management S.A., Luxemburg, Luxemburg 
 
       -- Rimac Group d.o.o., Zagreb, Kroatien 
 
       -- Bugatti Rimac d.o.o., Zagreb, Kroatien 
 
       -- Porsche eBike Performance GmbH, Ottobrunn 
 
       -- Smart Press Shop GmbH & Co. KG, Halle / Saale 
 
       Der Vorgeschlagene erfüllt die Anforderungen des -- 100 Abs. 5 AktG zur Vertrautheit mit dem Sektor, in 
       dem die Gesellschaft tätig ist. Herr Roth verfügt über Sachverstand auf dem Gebiet Rechnungslegung. 
 
       Weitere Angaben über den zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsratskandidat sind im Anschluss an die 
       Tagesordnung unter III. abgedruckt. 
 
       Es ist beabsichtigt, die Nachwahl zum Aufsichtsrat als Einzelwahl durchzuführen. Der 
       Aufsichtsratskandidat hat angekündigt, dass er für den Fall seiner Wahl das Amt annehme. 
 
       Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025/2026 
 
       Der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag seines Prüfungsausschusses vor, die KPMG AG 
       Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, Zweigniederlassung Stuttgart, zum Abschlussprüfer der Bertrandt 
       Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2025/2026 zu wählen. 
 
       Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei von ungebührlicher Einflussnahme 
       durch Dritte ist und ihm keine Klausel der in Art. 16 Abs. 6 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
       (EU-Abschlussprüferverordnung) genannten Art auferlegt wurde. 
 
       II. Zu Tagesordnungspunkt 6: 
 
       BERICHT AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG 
 
       Zu Tagesordnungspunkt 6 erstatten wir zu dem vorgesehenen Bezugsrechtsausschluss gemäß ---- 203, 186 Abs. 
       4 Satz 2 AktG folgenden 
 
       Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Erhöhung des Grundkapitals: 
 
       Die bislang in -- 5 Abs. 8 der Satzung enthaltene Ermächtigung zur Kapitalerhöhung über 4.000.000,00 EUR 
       endet am 31. Januar 2026. 
 
       Im Unternehmensinteresse soll daher durch den Beschluss zu Punkt 6 der Tagesordnung ein neues genehmigtes 
       Kapital in Höhe von 4.000.000,00 EUR geschaffen werden. Um dem Vorstand der Gesellschaft auch in 
       zeitlicher Hinsicht die volle Flexibilität zur Nutzung der Ermächtigungsgrundlage einzuräumen, schlagen 
       Vorstand und Aufsichtsrat daher vor, die Ermächtigung zur Kapitalerhöhung in -- 5 Abs. 8 der Satzung 
       aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung mit einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2031 zu ersetzen. Der 
       Vorstand der Gesellschaft soll hierdurch ermächtigt werden, das Grundkapital mit Zustimmung des 
       Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt 4.000.000,00 EUR durch Ausgabe neuer, auf den 
       Inhaber lautende Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich sogenannter gemischter 
       Sacheinlagen) zu erhöhen (genehmigtes Kapital 2026). 
 
       Hierdurch bleibt der Vorstand in einem angemessenen Rahmen in der Lage, auch über den 31. Januar 2026 
       hinaus die Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft den geschäftlichen und rechtlichen Erfordernissen 
       anzupassen und kurzfristig auf auftretende Finanzierungserfordernisse im Zusammenhang mit der Umsetzung 
       von strategischen Entscheidungen zu reagieren. Dazu muss die Gesellschaft - unabhängig von konkreten 
       Ausnutzungsplänen - stets über die notwendigen Instrumente der Kapitalbeschaffung verfügen. Gängige 
       Anlässe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die 
       Finanzierung von Beteiligungserwerben sowie auch die Durchführung einer sogenannten Aktiendividende zu 
       flexiblen Bedingungen. Da Entscheidungen über die Deckung eines Kapitalbedarfs in der Regel kurzfristig 
       zu treffen sind, ist es wichtig, dass die Gesellschaft hierbei nicht vom Rhythmus der jährlichen 
       Hauptversammlungen abhängig ist. Mit dem Instrument des genehmigten Kapitals hat der Gesetzgeber diesem 
       Erfordernis Rechnung getragen. 
 
       Bei der Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2026 haben die Aktionäre grundsätzlich ein Bezugsrecht. Die 
       Aktien können im Rahmen eines gesetzlichen Bezugsrechts den Aktionären auch mittelbar gewährt werden 
       gemäß -- 186 Abs. 5 AktG. Bei dem zur Beschlussfassung vorgeschlagenen genehmigten Kapital 2026 ist 
       jedoch mit Zustimmung des Aufsichtsrats ein Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in den nachfolgend 
       erläuterten Fällen möglich: 
 
       _ Das Bezugsrecht der Aktionäre soll mit Zustimmung des Aufsichtsrats bei Kapitalerhöhungen gegen 
       Sacheinlagen ausgeschlossen werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 09:45 ET (14:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
