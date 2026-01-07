Der deutsche Industriegigant Siemens und der US-Chipriese Nvidia kooperieren bei der Künstlichen Intelligenz. Die Siemens-Aktie steigt auf ein Allzeithoch Die Siemens-Aktie hat zum ersten Mal in ihrer langjährigen Geschichte die Marke von 253 Euro geknackt und so ein neues Allzeithoch markiert. Anleger feiern die Pläne einer stärkeren Kooperation des DAX-Konzerns mit dem KI-Überflieger Nvidia. Auf der Messe CES?2026 in Las Vegas haben die beiden Konzerne bekannt gegeben, ihre strategische Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
