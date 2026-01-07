Anzeige / Werbung

Silber durchbricht 80 US$/oz: Fünf Jahre Angebotsdefizit, leere Lager und starke Nachfrage aus Solar, KI-Rechenzentren und Elektronik treiben den Preis - Silber wird zur kritischen Infrastruktur der Energiewende.

Der Silberpreis hat seine Rallye ausgeweitet, kurzfristig sogar die Marke von 80 US-Dollar je Unze überschritten und damit ein weiteres Allzeithoch markiert. Auslöser ist nach Einschätzung vieler Marktbeobachter kein kurzfristiger Spekulationsexzess, sondern eine zunehmend strukturelle Schieflage im Silbermarkt: Das Angebot wächst nur begrenzt, während die Nachfrage in mehreren Kernsektoren gleichzeitig anzieht.

Laut World Silver Survey 2025 befindet sich der Markt mittlerweile im fünften Jahr in Folge in einem strukturellen Angebotsdefizit. Die Lagerbestände sind auf Mehrjahrestiefs gefallen, während die Verfügbarkeit von raffiniertem Silber weiter unter Druck steht.

Wie KI und Energiewende Silber in einen strategischen Engpass führen

