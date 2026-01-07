Intel bläst zum Großangriff auf den Markt der Gaming-Handhelds und nimmt Platzhirsch AMD direkt ins Visier. Mit der neuen Panther-Lake-Architektur und dem revolutionären 18A-Fertigungsverfahren will der Chip-Gigant verlorenes Terrain zurückgewinnen. Die Aktie legt am Mittwoch im frühen US-Handel bereits zweistellig zu. Das sind die Details. Der Halbleiter-Riese Intel besinnt sich auf seine Wurzeln und setzt im Kampf um die Krone im Gaming-Sektor alles auf eine Karte. Auf der Technik-Messe CES in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär