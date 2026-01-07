Bechtle (BC8): Ausbruch über die Abwärtstrendlinie - kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Run?

Startet jetzt die 2026er-Rallye durch KI & Cloud?

Rückblick

Die Aktie des IT-Systemhauses befindet sich momentan in einer extrem spannenden Phase. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung im Spätsommer und Herbst sahen wir ab November einen starken Impuls nach oben. Der Kurs hat sich deutlich über den EMA20 geschoben.

Bechtle-Aktie: Chart vom 07.01.2026, Kürzel: BC8, Kurs: 43.74 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die orangefarbene Abwärtstrendlinie markiert eine kurzzeitige Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Aktie hat hier Kraft gesammelt. Der jüngste Ausbruch über diese Linie war ein starkes Kaufsignal. Der jüngste Test der 20-Tagelinie birgt jetzt neue Chancen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs nicht nachhaltig über das 52-Wochenhoch bei rund 45 Euro steigen, könnte Folgendes passieren: Die Aktie fällt unter die Marke von 43 Euro und es rückt schnell der EMA50 bei ca. 41,50 Euro als nächste Ziele in den Fokus der Bären.

Meinung

Bechtle als IT-Systemhaus profitiert massiv von der anhaltenden Digitalisierungswelle und dem Bedarf an Cloud-Infrastruktur sowie KI-Implementierungen im Mittelstand. Analysten sehen Bechtle strategisch hervorragend positioniert für den neuen Investitionszyklus der öffentlichen Hand, der 2026 startet. Dies betrifft vor allem die Digitalisierung von Behörden und Schulen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.65 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.98 Mio. EUR

Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 7.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.