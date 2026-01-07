Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 07.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Das Wildwest-Silberrevier, das bei 80-Dollar-Silber wichtiger ist denn je!!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 515870 | ISIN: DE0005158703 | Ticker-Symbol: BC8
Xetra
07.01.26 | 17:35
44,360 Euro
-1,03 % -0,460
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
MDAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BECHTLE AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BECHTLE AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
44,16044,36018:13
44,26044,50018:13
ratgeberGELD.at
07.01.2026 17:09 Uhr
235 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Bechtle (BC8): Ausbruch über die Abwärtstrendlinie - kurze Verschnaufpause vor dem nächsten Run?

Startet jetzt die 2026er-Rallye durch KI & Cloud?

Rückblick

Die Aktie des IT-Systemhauses befindet sich momentan in einer extrem spannenden Phase. Nach einer volatilen Seitwärtsbewegung im Spätsommer und Herbst sahen wir ab November einen starken Impuls nach oben. Der Kurs hat sich deutlich über den EMA20 geschoben.

Bechtle-Aktie: Chart vom 07.01.2026, Kürzel: BC8, Kurs: 43.74 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die orangefarbene Abwärtstrendlinie markiert eine kurzzeitige Konsolidierung auf hohem Niveau. Die Aktie hat hier Kraft gesammelt. Der jüngste Ausbruch über diese Linie war ein starkes Kaufsignal. Der jüngste Test der 20-Tagelinie birgt jetzt neue Chancen.

Mögliches bärisches Szenario

Sollte der Kurs nicht nachhaltig über das 52-Wochenhoch bei rund 45 Euro steigen, könnte Folgendes passieren: Die Aktie fällt unter die Marke von 43 Euro und es rückt schnell der EMA50 bei ca. 41,50 Euro als nächste Ziele in den Fokus der Bären.

Meinung

Bechtle als IT-Systemhaus profitiert massiv von der anhaltenden Digitalisierungswelle und dem Bedarf an Cloud-Infrastruktur sowie KI-Implementierungen im Mittelstand. Analysten sehen Bechtle strategisch hervorragend positioniert für den neuen Investitionszyklus der öffentlichen Hand, der 2026 startet. Dies betrifft vor allem die Digitalisierung von Behörden und Schulen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 5.65 Mrd. EUR
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 7.98 Mio. EUR
  • Meine Meinung zu Bechtle ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 7.01.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
2025 neigt sich dem Ende zu, ohne klassische Jahresendrallye, aber mit einem DAX, der viele Kritiker Lügen gestraft hat. Über 21 Prozent Kursplus seit Jahresbeginn, stärker als der US-Markt. Wer hätte das noch vor Monaten erwartet?

Genau solche Entwicklungen machen den Reiz der Börse aus. Denn auch 2026 dürfte wieder alles anders kommen als gedacht. Während viele Analysten weiter steigende Kurse erwarten, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Wo entstehen im kommenden Jahr echte Überraschungen, und wie kann man davon profitieren?

Unser aktueller Spezialreport beleuchtet fünf Entwicklungen, mit denen kaum jemand rechnet, die aber enormes Renditepotenzial bergen. Vom Comeback der Ölwerte über unterschätzte Plattform-Aktien bis hin zur möglichen Wachablösung im KI-Sektor: Wer 2026 überdurchschnittlich abschneiden will, muss antizyklisch denken und frühzeitig Position beziehen.

Im kostenlosen Report stellen wir 5 Aktien vor, die 2026 im Zentrum solcher Wendepunkte stehen könnten. Solide bewertet, gut positioniert und mit überraschend starkem Momentum.

Jetzt kostenlos herunterladen! Bevor andere erkennen, wo die Chancen wirklich liegen!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.