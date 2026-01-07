© Foto: DALL*ENvidia treibt den Markt seit Jahren. Doch steigender Wettbewerb, Margendruck und Abhängigkeiten zeigen: Ein Rückschlag hätte Folgen für die gesamte Börse.Das wertvollste Unternehmen der Welt steht zu Beginn des Jahres 2026 an der Börse zunehmend unter Druck. Seit Ende 2022 hat Nvidia seinen Börsenwert von rund 400 Milliarden US-Dollar auf zeitweise über fünf Billionen US-Dollar gesteigert - ein Zuwachs von mehr als vier Billionen US-Dollar, der die Aktie zum zentralen Treiber der gesamten Börsenrallye gemacht hat. Genau diese Dominanz wird nun für Anleger zum Risiko. "Die Risiken sind eindeutig gestiegen", zitiert Bloomberg JoAnne Feeney von Advisors Capital Management. Nvidia steht nicht …Den vollständigen Artikel lesen
