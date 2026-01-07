Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen richtungslosen Handelstag kaum verändert beendet. Der Leitindex SMI erreichte zwar am späten Vormittag noch ein neues Rekordhoch, fiel dann aber am Nachmittag mit einer schwächelnden Wall Street zeitweise ins Minus. Nach dem starken Jahresstart seien die Investoren wieder vorsichtiger geworden, hiess es im Handel. Weiterhin liessen die geopolitischen Spannungen um Venezuela sowie um Grönland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab