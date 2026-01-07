Paris/London/Zürich - Nach der Rekordjagd an Europas Börsen seit Jahresbeginn hat zur Wochenmitte eine Konsolidierung eingesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 , der zuletzt drei Börsentage in Folge Höchstmarken erreicht hatte, schloss am Mittwoch mit 0,14 Prozent leicht im Minus bei 5.923,57 Punkten. Grund für das Durchatmen an den Börsen könnte sein, dass am Freitag in den USA die Arbeitsmarktdaten für Dezember veröffentlicht werden. «Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab