LAS VEGAS, 7. Januar 2026 /PRNewswire/ -- TCL, ein weltweit führender Anbieter von Unterhaltungselektronik und die weltweit führende Marke für Mini-LED- und ultra-große Fernseher, stellt heute auf der CES 2026 eine neue Generation bahnbrechender visueller Technologien und KI-gestützter Produkte vor. In diesem Jahr stellt TCL eine Reihe weltweit einzigartiger Display-Panels, Display-Technologien und Produkte vor, zusammen mit einem umfassenden Portfolio an intelligenten Geräten, die für mehr Smart Living, immersives Entertainment und Produktivität sorgen. Ein Blick in die Zukunft der Displays TCL erweitert weiterhin die Grenzen der Display-Technologien für alle Bildschirmgrößen, von groß bis klein. Auf der CES 2026 präsentiert TCL weltweit erstmals seine SQD-Mini-LED-Technologie, die einen revolutionären Fortschritt in der Mini-LED-Leistung darstellt. Durch die Umwandlung der lokalen Dimmzone herkömmlicher Mini-LEDs in eine präzise Dimmreihe ermöglicht sie eine präzise Lichtsteuerung über den gesamten Bildschirm und liefert eine außergewöhnliche Leistung sowohl in den Lichtern als auch in den Schatten. Außerdem verfügt sie über die branchenführende Super-QLED-Technologie von TCL und ein Ultra-Farbfilter-Panel, wodurch eine längere Lebensdauer, eine bessere Farbleistung und eine höhere Spitzenhelligkeit erreicht werden. Darüber hinaus bietet sie einen stabileren globalen hohen Farbraum, eine präzisere Lichtsteuerung und ein raffinierteres Erscheinungsbild. Ebenfalls vorgestellt wird der weltweit erste Fernseher mit SQD-Mini-LED-Technologie - der TCL X11L. Der Fernseher erreicht bis zu 100 % BT.2020 All-Scene Wide Color Gamut und verfügt über das WHVA 2.0 Ultra Panel von CSOT für eine bessere Farbwiedergabe, einen höheren nativen Kontrast und eine schärfere Bildqualität. Mit bis zu 20.736 präzisen Dimmzonen und bis zu 10.000 Nits erscheinen HDR-Inhalte auf diesem Fernseher lebendig und naturgetreu. Das X11L zeichnet sich außerdem durch ein schlankes, fast 2 cm dünnes und einen nahezu randlosen Bildschirm aus. Darüber hinaus verfügt er über Audio by Bang & Olufsen und bietet ein erstklassiges Klangerlebnis. Die Zusammenarbeit von TCL mit Gemini Integration für Google TV und Dolby Vision 2 bringt spannende Verbesserungen für das Display-Erlebnis auf der CES 2026.Aufbauend auf der letztjährigen Einführung des ersten "Always On"-Google TV mit Gemini werden die diesjährigen Modelle noch intuitivere Möglichkeiten zur Interaktion mit Ihrem Fernseher bieten, darunter eine verbesserte Google Fotos-Suche, neue kreative Funktionen mit Nano Banana und Veo und vieles mehr. TCL demonstrierte auch Dolby Vision 2, die nächste Generation von Dolby Vision, die durch Content Intelligence, kinoreife Details und die Erkennung der Betrachtungsumgebung ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis bietet. Dolby Vision 2 soll 2026 über OTA-Updates für die TV-Serien X und C von TCL eingeführt werden. Im Bereich der Augenschutztechnologie bietet das Smartphone TCL NXTPAPER 70 Pro mit NXTPAPER 4.0 den ganzen Tag über Komfort für die Augen in allen Situationen, um die Augenbelastung in der heutigen schnelllebigen digitalen Umgebung zu verringern. Die spezielle NXTPAPER-Taste ermöglicht das nahtlose Umschalten zwischen drei verschiedenen Anzeigemodi. Das TCL Note A1 NXTPAPER eNote-Tablet erweitert das Ökosystem für Augenschutz und integriert KI-gesteuerte Produktivitätswerkzeuge. Es bietet ein papierähnliches Lese- und Schreiberlebnis, das ideal für Benutzer ist, die einen konzentrierteren und effizienteren digitalen Arbeitsbereich suchen. Neben kommerziellen Displays und Hochleistungsmonitoren stellt TCL auch die RayNeo Air 4 Pro vor - die weltweit erste HDR10-AR-Brille -, die mit fortschrittlicher Display-Technologie, die sowohl für die Arbeit als auch für die Unterhaltung außergewöhnliche Klarheit und Komfort bietet, das mobile Seherlebnis neu definiert. Die nächste Ära des intelligenten Wohnens Über die Display-Technologie hinaus präsentiert TCL eine breite Palette an KI-gestützten Smart-Home-Lösungen, die das tägliche Leben intelligenter machen sollen. Dazu gehören die Klimaanlage TCL FreshIN 3.0, der Kühlschrank GeniusFresh, die Waschmaschinen- und Trocknerserien AmeraClassic sowie die Wasch-Trockner-Kombination TCL AI SuperDrum. Darüber hinaus bieten die Smart Locks von TCL fortschrittliche biometrische Sicherheit, KI-gesteuerten Zugang und nahtlose Smart-Home-Steuerung, während die TCL Smart Home Energy Solutions ein integriertes und KI-gesteuertes Energie-Ökosystem für moderne Haushalte bieten, das eine durchgängige Steuerung der Stromumwandlung, der Batterie und des Energiemanagements ermöglicht, um Energiekosten zu senken, die Effizienz zu steigern und einen kohlenstoffarmen Lebensstil zu unterstützen. Im Bereich Unterhaltung nutzt TCL KI, um die Bild- und Tonqualität zu verbessern, eine intelligentere Interaktion zu ermöglichen und die Generierung von Inhalten zu optimieren. Der PlayCube Projector bringt Kinoqualität in jede Umgebung, während TCL AiMe - der weltweit erste modulare KI-Begleitroboter - eine lebensechte, adaptive Interaktion ermöglicht, die dem Smart Living eine menschliche Note verleiht. Im Bereich Mobilität und Produktivität erweitert TCL die Intelligenz auf Smartphones, eNote-Tablets und mehr. Die TCL Human × Vehicle × Home Cross-Scenario Solution ermöglicht eine nahtlose Integration zwischen Fahrzeug- und Heim-Ökosystemen. Das TCL 5G Mobile WiFi P50, das über das branchenweit erste 5G-mmWave-Mobile-Wi-Fi mit schneller und kabelloser Ladefunktion verfügt, bietet unterwegs nutzenden Anwendern ein äußerst komfortables Konnektivitätserlebnis. Wegweisende Partnerschaften, die das Zuhause der Zukunft gestalten Auf der CES 2026 definiert TCL auch die Zukunft des Wohndesigns neu mit TCL NXTHOME, das Smart-Home-Lösungen, Lifestyle-Geräte und Premium-Kooperationen mit Marken wie Bang & Olufsen, BMW Group Designworks Shanghai Studio und Alcantara vereint. Ebenfalls für den Wohnbereich wurde TCL ECORA in Zusammenarbeit mit Chris Lefteri Design entwickelt, ein neues nachhaltiges Material aus recycelter Porzellan-Keramik, das Hochleistungstechnologie mit umweltbewusstem Design verbindet. Das Engagement von TCL für Innovationen in den Bereichen Display-Technologie, KI und Nachhaltigkeit gestaltet eine intelligentere und effizientere Zukunft für alle. Während das Unternehmen weiterhin neue Wege beschreitet, verändern seine Technologien nicht nur den Wohnbereich, sondern verbessern auch die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und miteinander in Verbindung stehen - und ebnen so den Weg für eine intelligentere Zukunft. Um die neuesten Produkte und Innovationen von TCL zu entdecken, besuchen Sie TCL auf der CES 2026: TCL CES 2026 Stand: Datum: 6. bis 9. Januar 2026

6. bis 9. Januar 2026 Ort: Las Vegas Convention Center, Central Hall, Stand Nr. 18604 Informationen zu TCL TCL ist eine führende Marke in der Unterhaltungselektronik und weltweit führender TV-Markenhersteller. Das Unternehmen ist mittlerweile in über 160 Märkten auf der ganzen Welt tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, angefangen von Fernsehern, Audiogeräten, Haushaltsgeräten, mobilen Geräten und Smartglasses bis hin zu kommerziellen Displays. Besuchen Sie die TCL-Website auf https://www.tcl.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856139/TCL_Displays_the_Future_of_Visual_Technologies_and_Intelligent_Living_with_Groundbreaking_Products_a.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/tcl-prasentiert-auf-der-ces-2026-mit-bahnbrechenden-produkten-und-losungen-die-zukunft-der-visuellen-technologien-und-des-intelligenten-wohnens-302655474.html



