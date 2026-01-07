Nvidia sorgt auf der Tech-Messe CES in Las Vegas für eine Überraschung: Der neue Hochleistungs-Chip "Vera Rubin" ist bereits in Serienproduktion. Analysten sehen darin einen weiteren Wachstumstreiber für den KI-Boom - und zusätzliches Kurspotenzial für die Aktie. Jensen Huang macht im Jahr 2026 da weiter, wo er 2025 aufgehört hat: Der Chef des Chip-Giganten pulverisiert die Erwartungen des Marktes und treibt den Kurs seiner Aktie damit auf immer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
