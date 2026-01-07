Die Aktie befindet sich nach einer vorherigen Kurskorrektur wieder in einem Aufwärtstrend. In den letzten Handelstagen konnte eine positive Entwicklung beobachtet werden, die darauf hindeutet, dass sich das Wertpapier erholt und neues Vertrauen bei Anlegern gewinnt.Ein besonders erwähnenswertes Ereignis ist die heutige Überwindung des Hochs aus dem Dezember. Dieser Durchbruch stellt ein kleines Kaufsignal dar, das die Dynamik der Aktie weiter verstärken ...

