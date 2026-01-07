Die Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125) setzt ihren Höhenflug fort und erreichte zur Wochenmitte ein Hoch bei 9,248 Euro. Bemerkenswert ist diese Entwicklung vor allem angesichts überwiegend negativer Analystenmeinungen.Auf dem Finanzportal finanzen.net wurden insgesamt neun Analysteneinschätzungen veröffentlicht. Überraschend ist, dass aktuell nur die Schweizer Großbank weiteres Aufwärtspotenzial sieht - und das auch nur mit einem bescheidenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS