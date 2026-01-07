Zu den bekanntesten Volatilitätsindikatoren zählt der VIX-Index, der vielfach als "Angstbarometer" oder "Fear Gauge" bezeichnet wird. Allerdings spielt dieser Indikator für meine persönliche Bewertung keine zentrale Rolle. Stattdessen verlasse ich mich auf einen ganz eigenen Maßstab, den ich aus den Rückmeldungen meiner Abonnenten ableite. Die Zuschriften, die ich regelmäßig erhalte, spiegeln für mich die Stimmung und das Vertrauen meiner Leserschaft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.