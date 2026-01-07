Zu den bekanntesten Volatilitätsindikatoren zählt der VIX-Index, der vielfach als "Angstbarometer" oder "Fear Gauge" bezeichnet wird. Allerdings spielt dieser Indikator für meine persönliche Bewertung keine zentrale Rolle. Stattdessen verlasse ich mich auf einen ganz eigenen Maßstab, den ich aus den Rückmeldungen meiner Abonnenten ableite. Die Zuschriften, die ich regelmäßig erhalte, spiegeln für mich die Stimmung und das Vertrauen meiner Leserschaft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
