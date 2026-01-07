Der KI-Gigant Nvidia sorgt auf der CES 2026 für ein Wechselbad der Gefühle. Während die neue Super-Plattform Vera Rubin mit einem frühen Produktionsstart überrascht und Analysten zu Jubelstürmen hinreißt, braut sich im Osten neues Ungemach zusammen. In Peking herrscht plötzlich Funkstille bei den Bestellungen für den Hoffnungsträger H200.Es war ein Paukenschlag, mit dem kaum ein Experte in dieser Form gerechnet hatte. Nvidia-Chef Jensen Huang verkündete auf der CES in Las Vegas, dass sich die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär