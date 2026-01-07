Lösungssuite nutzt moderne KI und das umfassende Know-how des Unternehmens im Bereich gesellschaftliche Infrastruktur

Hitachi, Ltd. (TSE:6501, "Hitachi") hat heute auf der CES 2026 HMAX by Hitachi vorgestellt. HMAX by Hitachi ist eine Suite von Lösungen der nächsten Generation, die den Nutzen von KI für die gesellschaftliche Infrastruktur erschließt. Durch den Einsatz umfangreicher Daten aus physischen und digitalen Ressourcen, die Integration modernster KI und die Anwendung der einzigartigen Fachkompetenz von Hitachi bewältigt HMAX die komplexesten Herausforderungen im Bereich der gesellschaftlichen Infrastruktur. So werden die Ergebnisse und der Nutzen für unsere Kunden und die Gesellschaft insgesamt maximiert. Diese Lösungen basieren auf den offiziellen HMAX-Designprinzipien und vereinen eine dynamische Sammlung fortschrittlicher Technologien mit einem robusten Ökosystem von Partnern, das dazu beiträgt, die Zuverlässigkeit und Performance des Endsystems zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106753864/de/

HMAX by Hitachi: the suite of next-generation solutions that brings the power of AI to social infrastructure.

HMAX verknüpft Daten, die von physischen und digitalen Anlagen wie Sensoren, Industrieanlagen und Maschinen erfasst werden, mit dem Fachwissen von Hitachi, das über Jahre hinweg durch die Bereitstellung von Betriebs- und Wartungssystemen erworben wurde. Erweiterte KI-Technologien also Wahrnehmungs-KI, generative KI, agentische KI und physikalische KI werden dann eingesetzt, um Unternehmen weltweit neue leistungsfähige Lösungen an die Hand zu geben.

Das Lösungsportfolio von Hitachi im Bereich HMAX wurde um drei Hauptkategorien erweitert, die in hohem Maße von der Leistungsfähigkeit der KI profitieren werden:

HMAX Mobility: Intelligentere optimierte Verkehrssysteme, autonome Betriebsabläufe und IoT-gestützte Mobilität

Intelligentere optimierte Verkehrssysteme, autonome Betriebsabläufe und IoT-gestützte Mobilität HMAX Energy: Fördert einen sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Betrieb der missionskritischen Energieinfrastruktur entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mithilfe einer Suite digitaler Dienste prognostiziert und verhindert HMAX Energy Probleme, noch bevor sie auftreten. So werden die Betriebszeit maximiert, die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die Leistung und Effizienz optimiert.

Fördert einen sicheren, zuverlässigen und nachhaltigen Betrieb der missionskritischen Energieinfrastruktur entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mithilfe einer Suite digitaler Dienste prognostiziert und verhindert HMAX Energy Probleme, noch bevor sie auftreten. So werden die Betriebszeit maximiert, die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die Leistung und Effizienz optimiert. HMAX Industry: Verbesserung von Sicherheit, Produktivität, Qualität und ökologischer Nachhaltigkeit in Gebäuden und Fabriken, Förderung von Innovationen für Beschäftigte an vorderster Front und Verbesserung der Lebensqualität von Menschen.

Hitachi plant, HMAX auf andere geschäftskritische Bereiche wie Rechenzentren und Finanzinstitute auszuweiten.

Die Möglichkeiten der KI in der physischen Welt nutzbar machen

Der Fachkräftemangel und die Herausforderungen durch alternde Anlagen nehmen in physischen Domänen wie der Fertigung und der gesellschaftlichen Infrastruktur weiter zu. Die physikalische KI adressiert diese Probleme, indem sie Felddaten in Echtzeit erfasst, analysiert und operativ nutzbar macht. Während die herkömmliche KI vor allem auf die Generierung von Informationen und kreativen Inhalten ausgerichtet ist, schafft die physische KI durch Anwendungen wie vorausschauende Wartung, Optimierung komplexer Systeme, Robotik und andere Bereiche einen realen Mehrwert in der physischen Welt. Vor diesem Hintergrund wird erwartet, dass der Markt für physische KI bis 2030 ein Volumen von etwa 124,77 Milliarden US-Dollar erreichen wird.*1

Die Stärken von Hitachi in den Bereichen Technologie, Daten und Management physischer Systeme ergänzen sich perfekt mit der Welt der physischen KI. Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung im Bereich OT und fundiertem Know-how in missionskritischen Anwendungsbereichen wie Schienenverkehr, Energieversorgung und Fertigung ist Hitachi einzigartig positioniert, um die nächste Generation KI-gestützter Lösungen in die physische Welt zu überführen.

"Hitachi verfolgt seine Vision von 'Lumada 3.0', die darauf abzielt, gesellschaftliche Innovationen durch die Integration von Branchenwissen und KI auf die nächste Ebene zu führen", erklärt Jun Abe, Executive Vice President von Hitachi, Ltd. und General Manager der Digital Systems and Services Division. "HMAX verkörpert diese Vision. Als echte 'One Hitachi'-Initiative, die über Branchengrenzen hinausreicht, werden wir das kollektive Wissen und die Technologie der gesamten Unternehmensgruppe bündeln, um ungeahnte Synergien zu generieren. Durch die Transformation von Felddaten in umsetzbare Informationen durch erweiterte KI werden wir die Bewältigung komplexer Herausforderungen vorantreiben und einen spürbaren Mehrwert schaffen, der die gesellschaftliche Infrastruktur der nächsten Generation stärkt."

Jun Taniguchi, Senior Vice President und Executive Officer, CEO der Strategic SIB Business Unit bei Hitachi, Ltd., fügt an: "Seit vielen Jahren arbeitet Hitachi mit Kunden in diesem Bereich zusammen und hat gemeinsam mit ihnen viele Herausforderungen überwunden. Mit HMAX wollen wir Menschen und Infrastruktur stärken und das Potenzial jedes Einzelnen und der Gesellschaft insgesamt freisetzen. So liefert HMAX innovative Lösungen für die komplexesten Herausforderungen unserer Kunden, etwa die Verbesserung der Betriebsabläufe in Bahn- und Fertigungsbetrieben, die unter dem Fachkräftemangel leiden, oder die Gewährleistung eines stabilen Betriebs der Stromnetze, die für die Energiewende unentbehrlich sind. Mit der Erweiterung von HMAX können wir zusammen mit unseren Kunden weitere Fortschritte auf dem Weg zu einer harmonischen Gesellschaft machen, in der Umwelt, Lebensqualität und Wirtschaftswachstum in Einklang stehen."

HMAX-Designprinzipien

HMAX baut auf vier Grundpfeilern auf, die Kunden dabei helfen, KI zur Lösung von Problemen in physischen Umgebungen einzusetzen:

Daten digitalisierter Vermögenswerte: Anlagen wie Stromnetze, Schienenwege und Fertigungsanlagen generieren umfangreiche Datenmengen, die in die HMAX-Datensätze einfließen und damit ideale Voraussetzungen für die KI schaffen, die die Funktionen von HMAX bereitstellt. Über diese einzigartige Kompetenz verfügt nur Hitachi mit seiner beeindruckenden globalen installierten Basis.

Anlagen wie Stromnetze, Schienenwege und Fertigungsanlagen generieren umfangreiche Datenmengen, die in die HMAX-Datensätze einfließen und damit ideale Voraussetzungen für die KI schaffen, die die Funktionen von HMAX bereitstellt. Über diese einzigartige Kompetenz verfügt nur Hitachi mit seiner beeindruckenden globalen installierten Basis. Fachwissen: Das umfangreiche Know-how von Hitachi im Bereich dieser physikalischen Systeme wird auf die Daten angewendet, um aufgabenbezogene KI-fähige Modelle zu erstellen.

Das umfangreiche Know-how von Hitachi im Bereich dieser physikalischen Systeme wird auf die Daten angewendet, um aufgabenbezogene KI-fähige Modelle zu erstellen. Künstliche Intelligenz: HMAX wurde entwickelt, um vielfältige KI-Technologien zu nutzen: von der Datenerkennung über die Generierung von Erkenntnissen bis hin zur autonomen Ausführung. Beispielsweise erkennt und meldet die Wahrnehmungs-KI Fehler in der Bahninfrastruktur anhand der Analyse von Akustik- und Vibrationssensordaten. Generative KI kommt zum Einsatz, um Algorithmen zur Energieoptimierung für Stromnetze zu beschleunigen. Agentische KI ermöglicht die autonome Planung und Durchführung optimaler Wartungspläne. Und schließlich kann physische KI Stromnetze oder intelligente Gebäudesysteme steuern, indem sie in Echtzeit auf Eingaben reagiert.

HMAX wurde entwickelt, um vielfältige KI-Technologien zu nutzen: von der Datenerkennung über die Generierung von Erkenntnissen bis hin zur autonomen Ausführung. Beispielsweise erkennt und meldet die Wahrnehmungs-KI Fehler in der Bahninfrastruktur anhand der Analyse von Akustik- und Vibrationssensordaten. Generative KI kommt zum Einsatz, um Algorithmen zur Energieoptimierung für Stromnetze zu beschleunigen. Agentische KI ermöglicht die autonome Planung und Durchführung optimaler Wartungspläne. Und schließlich kann physische KI Stromnetze oder intelligente Gebäudesysteme steuern, indem sie in Echtzeit auf Eingaben reagiert. Partner-Ökosystem: HMAX-Lösungen werden unter Einbeziehung des weitreichenden Partner-Ökosystems von Hitachi entwickelt. Dabei fließen modernste Technologien von Branchenführern ein, um robuste und verlässliche Lösungen zu erschaffen, die den hohen Anforderungen der physischen Welt gewachsen sind.

HMAX-Anwendungsfälle und -Implementierungen

Die Erweiterung von HMAX auf zahlreiche Anwendungsbereiche liefert bereits jetzt konkrete Ergebnisse.

HMAX Mobility HMAX wird heute in mehr als 2.000 Zügen eingesetzt und wurde erstmals 2024 von Hitachi Rail als umfassende Digital-Asset-Management-Lösung eingeführt, die eine Vielzahl von Livedaten aus dem Zug, der Signaltechnik und der umgebenden Bahninfrastruktur nahtlos auf einer einzigen Plattform integriert. *2



HMAX nutzt erweiterte KI und Analysen unter Verwendung von NVIDIA Metropolis Blueprint für die Videosuche und -zusammenfassung (VSS) in Verbindung mit dem Cosmos Reason-Bildverarbeitungsmodell, um vorausschauende Erkenntnisse und Empfehlungen zur Unterstützung von Entscheidungen zu generieren, etwa zur Identifizierung neuer Muster der Materialverschlechterung, zur Prognose optimaler Wartungszeitfenster und zur Identifizierung von Möglichkeiten für eine verbesserte Ressourcenplanung. Die gewonnenen Erkenntnisse helfen Betreibern und Wartungsteams dabei, fundierte und zeitnahe Entscheidungen zu treffen, die dann im Rahmen der etablierten Betriebsabläufe umgesetzt werden.



Zudem nutzt die Plattform die kommende industrielle Edge-Computing-Lösung NVIDIA IGX Thor, um enorme Datenmengen in Echtzeit am Netzwerkrand zu verarbeiten, sodass nur relevante Informationen an die Leitstellen übermittelt werden. KI und maschinelles Lernen extrahieren Erkenntnisse aus diesen Daten und wenden sie an, um Betriebsabläufe und Dienstleistungen zu verbessern, beispielsweise durch Senkung des Energieverbrauchs oder durch eine zustandsorientierte und vorausschauende Wartung.



Die Einführung von HMAX hat messbare Vorteile bewirkt: Die Wartungskosten und der Energieverbrauch konnten jeweils um 15 reduziert werden. HMAX Energy HMAX Energy verbindet erweiterte digitale Fähigkeiten mit umfassendem Fachwissen, exzellentem Service und fundierten Kenntnissen der installierten Basis, um eine stabile und effiziente Energieinfrastruktur zu gewährleisten.



Der gebündelte Einsatz von automatisierten Inspektionen, Echtzeitüberwachung, prädiktiver Analytik und virtuellem Support maximiert die Betriebszeit und Verfügbarkeit, optimiert Betriebsabläufe und verlängert die Lebensdauer von Anlagen.



HMAX Energy baut auf starken Referenzprojekten auf: Durch die Bereitstellung digitaler Dienstleistungen für den italienischen Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen, ERG, hat Hitachi Energy dazu beigetragen, die Inspektionszeit vor Ort um 35 zu verkürzen und unerwartete Ausfallzeiten zu verringern. Für Baltic Cable AB, den Betreiber des Übertragungsnetzes zwischen Deutschland und Schweden, hat die Einführung eines digitalen Zwillings für Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungssysteme (HGÜ) die Reaktionszeit bei Störungen um 90 verkürzt und damit zu einer höheren Betriebseffizienz und stabileren Leistung beigetragen. HMAX Industry HMAX for Buildings optimiert den Gebäudebetrieb, die Instandhaltung und die Energieeffizienz und verbessert zugleich den Komfort für Bewohner, Büroangestellte und Besucher mit NVIDIA Metropolis VSS Blueprint. Seit 2025 stellt Hitachi digitale Dienste bereit unter anderem Zugangskontrolle und HLK-Management und unterstützt so die Sicherheit und den Wohnkomfort in Gebäuden. Diese Ergebnisse sorgen für optimale Gebäudeumgebungen und tragen gleichzeitig zu einer nachhaltigen Wertsteigerung des Gebäudes bei. *3



Im Rahmen von HMAX for Factories haben Hitachi und Daikin Industries, Ltd. im April 2025 den Probebetrieb eines KI-Agenten gestartet, der Diagnosen bei Geräteausfällen in Fabriken ermöglicht.*4 Dieser KI-Agent identifiziert Ursachen und Abhilfemaßnahmen innerhalb von 10 Sekunden mit einer Genauigkeit von über 90 %. Im Dezember begannen Hitachi und Mitsubishi Chemical Corporation außerdem mit der gemeinsamen Überprüfung der Fehlersuche unter Einsatz desselben KI-Agenten. Außerdem hat Hitachi im Dezember KI-Agentendienste für den Betrieb und die Wartung von Industrieanlagen in einem konversationsbasierten Format eingeführt, das Produktionsstätten mithilfe von schnellen, präzisen und auf den Anlagenstatus abgestimmten Informationen optimiert. *5



Hitachi bietet zudem umfassende Lösungen für die gesamte Wertschöpfungskette der Batterie- und Biopharmaindustrie an.

Ausstellung auf der CES 2026

Vom 6. bis 9. Januar 2026 wird Hitachi auf der CES im Las Vegas Convention Center zu erleben sein.*6 HMAX, das Flaggschiff von Hitachi auf der CES, wird mit Live-Demonstrationen am Stand 8529 in der North Hall vorgestellt. Ferner wird Hitachi seine HMAX-Vision während der CES Foundry-Session"Pioneering AI Technologies for the Physical World" am Donnerstag, 8. Januar, um 11 Uhr PT im The Fontainebleau (Discovery Stage) erläutern.

Weitere Informationen zu HMAX by Hitachi finden Sie unter www.hitachi.com/en-us/insights/hmax/.

Über Hitachi, Ltd.

Durch sein "Social Innovation Business (SIB)", das IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammenführt, trägt Hitachi zu einer harmonisierten Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden sowie wirtschaftliches Wachstum im Gleichgewicht stehen. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig Digital Systems Services, Energie, Mobilität und Connective Industries sowie in der strategischen SIB Business Unit für neue Wachstumsbereiche. Mit Lumada im Zentrum schafft Hitachi Wert, indem Daten, Technologie sowie Fachwissen integriert werden, um kunden- und gesellschaftsrelevante Herausforderungen zu lösen. Der Umsatz für das Geschäftsjahr 2024 (zum 31. März 2025) belief sich auf 9.783,3?Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Beschäftigten weltweit. Besuchen Sie uns auf www.hitachi.com.

Hinweis zum Handelszeichen: Alle Handelszeichen und Produktnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

*1 Grand View Research, Inc., Artificial Intelligence in Robotics Market (2024 2030), zitiert als Quelle für die Marktgröße von KI-gestützten Robotern.

*2 Hitachi Rail Unveils the 'HMAX' AI Solution, Accelerated by NVIDIA, to Optimize Trains, Signaling and Infrastructure: 24. September 2024

*3 Launch of Hitachi's Digital Service, HMAX for Building: BuilMirai, as an as-a-Service Type that Transforms the Value of Buildings Beginning with a Harmonized Society: 29. September 2025

*4 Through Collaborative Creation, Daikin and Hitachi Begin Trial Operation of AI Agent Supporting Equipment Failure Diagnostics in Factories: 22. April 2025

*5 Hitachi Industrial Equipment Systems Launching AI Agent Service, Part of HMAX Industry, to Help Industrial Workers with Machine Maintenance: 22. Dezember 2025

*6 Hitachi at CES 2026: Building a Harmonized Society Through Technology: 4. Dezember 2025

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260106753864/de/

Contacts:

Medienkontakt

Hiroko Motomura

Hitachi, Ltd.

hiroko.motomura.qc@hitachi.com



Heather Ailara

Hitachi Digital (Nordamerika und Europa)

heather@211comms.com