Am heutigen Mittwoch zeigt sich im wichtigsten Aktienindex der USA, dem Dow Jones, eine auffällige Bandbreite bei der Kursentwicklung der einzelnen Werte. Während einige Unternehmen deutliche Kursgewinne verzeichnen konnten, mussten andere erhebliche Verluste hinnehmen. Insgesamt überwiegen aktuell die Verlierer gegenüber den Gewinnern.Die größten GewinnerAn der Spitze der Gewinnerliste steht derzeit Amgen mit einem Kursplus von 2,94 Prozent. Direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 RuMaS